Alex Vizorek : "J'aime le cinéma, mais rien ne remplace le spectacle vivant"

"L'été, on l'attend toujours avec impatience, parce que normalement on a beaucoup travaillé et cette année, ça s'est un peu inversé. On attend avec impatience que l'on dise que nous pouvons remonter sur scène dans de bonnes conditions pour retrouver le public. On essaie d'en profiter mais en gardant un œil sur l'agenda, sur le téléphone, sur les mails etc".

L'envie de retrouver le public est bien là, mais avec quelques craintes. Il y a quelques jours, Alex Vizorek partageait une image frappante sur les réseaux sociaux d'un humoriste face à un public masqué, impossible de déceler les sourires, les rires...

"Je dis, en rigolant, nous les humoristes il n'y a que les clubs échangistes qui sont moins bien lotis que nous à cause du coronavirus parce que, eux, ils repartiront après. Mais nous, c'est vraiment une cata ! Quand on monte sur scène et qu'on on est violoniste, on sent le public plutôt silencieux et attentif mais nous, [les humoristes] on a besoin des rires, de voir des sourires, donc c'est très compliqué. Mais le public est généreux. Le public qui vient et qui se dit 'j'ai envie de retrouver la culture' est très généreux, a envie d'être là et les artistes aussi".

Alex sera sur scène avec son nouveau spectacle "Ad Vitam" à Spa, le 25 septembre, au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles du 15 octobre au 28 novembre ou encore le 16 janvier à Braine-le-Comte.