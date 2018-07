Alex Germys allie boulot et vacances à Ibiza.

Alex Germys, c'est ce jeune producteur et DJ bruxellois , Alex Germys incarne avec Todiefor ou Henri PFR la nouvelle vague de l’électro belge. La musique c’est sa passion depuis toujours, dès 16 ans il s’investit dans la production musicale. Sur sa route il va croiser Dimitri Borrey, manager de Stromae et va donc se retrouver tout naturellemeentsur le label de Dimitri, Vangarde Music.

Après avoir collaboré avec des artistes comme KLil, DJ Makasi ou Lebinom, il a participé à la production du premier album de Loïc Nottet. Bous l'avez également entendu sur les ondes avec les tubes " All along ", " Sweet afterglow " et " Never gonna be the same ". Son dernier single,"The Way You Move", est accompagné d'un clip dans lequel Alex donne de lui-même en jouant les danseurs.

Durant, ces mois d'été vous croiserez peut-être Alex à Ibiza, partagé entre travail et plaisir. Ce qui est certain, c'est qu'il sera présent le 19 juillet à Tomorrowland et le 20 jullet aux Francofolies de Spa, en clôture le festival mais également à Tomorrowland.