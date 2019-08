Alec Mansion en tournée avec Stars 80 à Beyrouth ! Les vacances, ce sera pour l'automne !

Alec Mansion en direct depuis le Liban - Un air de Vacances - 01/08/2019 Si l'on vous dit "C'est l'Amour"... ou "Bruxelles Toulouse"... vous aurez reconnu Alec Mansion... Alec Mansion, c’est l’ancien membre du trio musical Léopold Nord & Vous. Souvenez-vous, ils connurent le succès en 1987 avec leur premier single, "C'est l'amour"qui fut vendu à plus d'un million d'exemplaires en France et en Belgique. Après la séparation du groupe Alec lance sa carrière solo, en 2001 il reste 16 semaines dans " l'Ultratop belge " avec " Cette femme est un héros ". Il y a peu, Alec Mansion et Philippe Lafontaine ont décidé d'unir leurs talent pour revenir ensemble avec une relecture d'un titre de 1977 "Ca plane pour moi". Et ,en mai dernier, l'artiste présentait "Porto Allegre", un album de chansons originales et de reprises façon Bossa Nova... Alec était tout récemment au Vintage Music Festival Et prochainement le 25 aout à Chooz et le 31 aout à Comines. Et le 16 septembre prochain Place de l'Ange à Namur dans le cadre des Fêtes de Wallonie. Mais pour l'heure, Alec Mansion se trouve à Beyrouth au Liban avec la tournée "Stars 80" Terry Lemmens l'a contacté...