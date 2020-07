Adventure Valley, le plus grand parc aventure de Belgique ! - Un Air de Vacances - 28/07/2020 L'Adventure Valley vous propose une foule d'activités indoor et outdoor adaptées à tous les âges : du fun à volonté dans un cadre naturel d'exception! Parc aventure avec accrobranches, via ferrata, click & climb, spéléobox, sauts extrêmes, parcours de filets, tubing slide et plaine de jeux Descentes en kayak, Location de VTT électriques, Lasergame indoor, Escape Room, Petit train touristique de Durbuy et accès au belvédère et son point de vue... Détails en compagnie de Luigi Coduti contacté par Thibault Roland https://www.adventure-valley.be/