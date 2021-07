Adrien Joveneau "Il faut avoir des rêves !"

Vous le retrouvez chaque samedi dès 13 h avec son Beau Vélo ! Cela fait maintenant plus de 20 ans que l’émission.. roule toujours avec autant de succès et de popularité, malgré une situation un peu plus compliquée "C’est le beau vélo comm il ya une vingtaine d’années, comme à la fin des années 90 quand on était quelques dizaines ! Alors, évidemment on est triste, on est un peu décu de ne pas avoir la grande foule qu’on connait d’habitude sur le Beau Vélo mais on se console en se disant que cela va revenir d’une part et d’autre part cela nous rajeunit parceque c’est un peu comme aux beaux débuts du vélo" nous confie Adrien

Si Adrien n’a pas pu vous inviter à pédaler avec lui, cause Covid ; il vous invite par contre à suivre ses aventures à vélo, tout au long de l’été, pour vous faire vivre les 9 balades au programme. C’est à suivre sur Vivacité chaque samedi de 13h à 15h, sur la Une le dimanche après-midi et également via de nombreux contenus sur les pages web et Facebook du Beau Vélo.