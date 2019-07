Adrien Joveneau en vacances : "essayer de couper un maximum les ordinateurs et les smartphones !

Les vacances d'Adrien Joveneau "essayer de couper un maximum les ordinateurs et les smartphones ! -... Le "Beau Vélo de Ravel".... une des émissions les plus appréciées des auditeurs animée et présentée par Adrien Joveau. Celui qui a inventé le Beau Vélo et reçu le Prix du Meilleur animateur de Radios Publiques Francophone il y a dix ans, était l'invité "people" de votre émission Un Air de Vacances sur Vivacité Adrien Joveneau est un éternel voyageur qui aime (faire) découvrir le monde et ses habitants. Ouvert aux autres cultures, à la musique et la littérature, il pratique aussi le sport et s’adonne régulièrement à la cuisine. Après l'étape de Amay ce samedi, Adrien va se retrouver en famille dans un "petit cabanon" au sud de la Grèce. "Pendant 15 jours je ne vais pas faire de vélo ! J'arrête ! Je passe à un autre rythme" (...) J'ai une grande famille. Ce sera un peu le camp de base où l'on se retrouve tous chaque année (...) on court toujours, là pendant 15 jours je me repose, je lis, j'assure le petit déjeuner chaque matin (...) et surtout je coupe l'ordinateur et le smarphone !" Ecoutez Adrien