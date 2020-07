Adeline Blondieau : "Je mets tout le monde au yoga !"

"Je mets tout le monde au yoga " - Un Air de Vacances - 28/07/2020 Adeline Blondieau, fille de Christian Blondieau, alias Long Chris, chanteur et parolier de renom et ami de Johnny Hallyday, est née en février 71 à Paris. En 1994, elle entame une carrière de comédienne grâce à son rôle dans la série télévisée Les filles d'à côté, puis elle interprète l'un des personnages principaux dans la suite, Les nouvelles filles d'à côté entre 1995 et 1996. Mais c'est son rôle dans la série à succès Sous le Soleil qui la révèle à un plus large public. Jusqu'en 2007 elle interprète Caroline Drancourt et donne la réplique à Tonya Kinzinger et Bénédicte Delmas qui deviennent des amies en dehors des plateaux de tournage. Parallèlement, elle fait des apparitions dans de nombreuses séries; Ariane Ferry,Femmes de loi ou encore Léa Parker. Parmi ses diverses activités, Adeline Blondieau se consacre également à l'écriture, réminiscence de ses études de lettres. Dans la décennie 2000, elle se lance dans les scénarios de bandes dessinées; Angeline (2004) puis Les citadines (2009). En 2013, elle publie un livre pour enfants, Les Pochitos et un ouvrage, Yoga grossesse, consacré à cette discipline et destiné aux futures mamans. "Le yoga des enfants, pratiquer en s'amusant, se relaxer facilement" est un ouvrage qu'elle a sorti fin 2019 "Je continue dans cet univers là, du jogo, c'est une hygiène de vie pour moi" confie t-elle à Thibault Roland dans Un Air de Vacances. "Je mets tous le monde au yoga. A chaque fois que les gens arrivent à la maison, ils sont très contents. Je suis très axée depuis quelques années sur le développement personnel. Le yoga en fait partie, la méditation, la sophrologie sont vraiment des outils très très intéressants et qui changent le quotidien". Avec le confinement "j'ai vu mon compte Instragram un peu explosé parce que j'ai proposé des exercices de respiration, des questionnements, des choses pour que les gens puissent se servir de cette période particulière pour pouvoir se poser les questions différemment , pour voir ce qu'ils vont faire de tout ce temps qu'on a et voir ce qu'on peut modifier dans sa vie". Concernant la sophrologie "J'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes sauf que moi j'étais pas confinée à Paris, j'étais coincée dans le Sud, et à partir du moment où le déconfinement a été annoncé j'ai eu un afflux de demandes incroyable avec des gens qui avaient envie de règler les problèmes de stress mais qui avaient aussi envie de s'attaquer aux problèmes qui étaient là depuis longtemps. Dans le confinement ils se sont retrouvés face à eux mêmes, à ne plus pouvoir se raconter d'histoires 'c'est peut être maintenant ou jamais que je peux règler tel souci qui me pose problème' donc j'ai ouvert un cabinet virtuel ". Adeline sera présente en Belgique avec un spectacle pour enfants. Ce sera à Waterloo fin octobre Ecoutez l'intégralité de l'interview d'Adeline !