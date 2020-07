A découvrir : le Château de Reinhardstein

Decouvrez le Château de Reinhardstein - Un Air de Vacances - 01/07/2020 Au cœur des Hautes Fagnes, sur un site classé de plus de 120 hectares, un château fort de schiste brun noir se dresse sur un piton rocheux et surplombe une gorge profonde, la vallée de la Warche : REINHARDSTEIN. Ce très beau château abrite une collection de meubles, armes et tapisseries reflétant les goûts et les passions du dernier maître des lieux, il s'y dégage une atmosphère singulière, chaleureuse et parfois déroutante. Et ce de ce patrimoine exceptionnel qu'il était question dans notre séquence en collaboration avec 365.be ce mardi. "C'est un château assez merveilleux. On le découvre en empruntant un chemin qui descend vers la Warche " nous précise Martine Delvoye Membre de l'asbl contactée par Stéphane Piedboeuf. "On est transporté dans un le passé. C'est un château qui date du XIVeme siècle qui a été détruit au fil des sicèles et par chance reconstruit de manière phénoménale par le professeur Overloop dans les années 70. La visite du château est très intéressante et très ludique". Et comme on se situe au pied des Hautes Fagnes, profitez de votre présence sur place pour aller vous balader dans cet endroit excptionnel ! Toutes les infos https://www.reinhardstein.net/fr/