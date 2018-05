Tom Walker donne le ton !

GET OUT OF YOUR OWN WAY

Les nouvelles entrées dans le Tip Top

Snow Patrol : " Don’t give in "

Originaire d'Irlande du Nord et d'Ecosse, le groupe Snow Patrol roule sa bosse depuis 1993 et a écoulé quelques 12 millions d'albums à travers le monde grâce à une pléiade de tubes comme "Chasing Cars", "Just say yes" ou encore "Called out in the dark". En hibernation depuis 2011, le groupe sort de sa tanière et annonce la parution évènement du septième album "Wildness" le 25 mai. Le premier single extrait de ce disque vient de paraître et augure du meilleur pour le reste de l'album. Intitulé "Don't give in", on y retrouve la quintessence de Snow Patrol : une ballade pop-rock ultra mélodieuse avec un refrain qui vous saisit directement aux trippes sans plus vous lâcher.