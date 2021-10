Tip Top : The Weeknd signe la 1re place du classement avec "Take my breath"

Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Philippe Jauniaux.

Sur le podium : The Weeknd et son titre Take my breath. En seconde place, on retrouve Elton John et Kid Laroi avec titre très punchy, qui donne un beau boost, Stay se classe sur la 3e marche du podium.

Du côté des entrées :

Avec un bon de quatorze place, Clara Luciani signe la plus belle progression de la semaine, son titre Respire Encore est classé à la 16e place.