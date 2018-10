So funky... Retour aux sources réussi pour Lenny Kravitz !

"Shotgun" de George Ezra est en seconde position... Derrière Kendji Girac et son très dansant single "Pour oublier". It's #1 !

A moins d'avoir fait une retraite dans un monastère tibétain, vous n'avez pas pu passer à côté de l'incontournable tube de cet été 2018 ! Intitulé "One Kiss", il s'agit du fruit de la collaboration entre la chanteuse Dua Lipa et le DJ/Producteur superstar écossais Calvin Harris ! Ce dernier est loin d'avoir dit son dernier mot pour cette année puisqu'il revient déjà avec un nouveau tube en puissance. Cette fois, c'est le chanteur Sam Smith qu'il a réussi à attirer dans ses filets pour une nouvelle pépite électro-pop qui devrait affoler tous les dancefloors !

Ce fut l’un des événements musicaux de cette rentrée : Paul McCartney a publié un nouvel album le 7/9 ! Le Beatles n'avait plus rien sorti depuis 2013 et son album "New", c'est dire l'attente qui règne autour de ce nouveau disque ! Malgré ses 76 ans, McCartney n'a rien perdu de ses talents mélodiques ni de sa fraîcheur ou de son envie d'investiguer de nouveaux territoires musicaux ! Intitulé "Egypt Station", l'album comprend 16 titres du meilleur cru dont l'imparable nouveau single "Fuh you" à découvrir d'urgence !

Hooverphonic : “Uptight”

Le célèbre groupe belge à géométrie variable emmené par Alex Callier & Raymond Geerts est de retour avec une nouvelle chanteuse ! On se souvient principalement de Geike Arnaert ou Noémie Wolfs sur leurs plus grands succès, pour leur succéder, les deux belges ont porté leur choix sur la gagnante de l'édition 2017 de The Voice Vlaanderen. Agée de 17 ans, Luka Cruysberghs aura la tâche d'incarner l'âme du groupe sur leur dixième album "Looking for stars" prévu pour le 16 novembre. Après le premier extrait "Romantic", Hooverphonic publie le nouveau single intitulé "Uptight" ! Le groupe présentera ce nouvel album en concert le 17/11 au Cirque Royal lors de "La Nuit du Soir", le 14/12 à Liège à la Caserne Fonck ou le 28/12 à Anvers à la Lotto Arena.