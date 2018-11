Promises... C'est un amour éphémère en mode disco qui drive le Tip Top !

Un duo britannique en tête du classement Tip Top cette semaine ! Calvin Harris et Sam Smith sont #1 avec Promises... et décalent George Ezra d'une place. Shotgun est à présent au niveau 2. A noter, le bond de 4 places qui installe Dean Lewis en 3ième position... Be Alright !

SO FAR AWAY FROM L.A.

SO FAR AWAY FROM L.A.

SO FAR AWAY FROM L.A.

SO FAR AWAY FROM L.A.

SO FAR AWAY FROM L.A.

I LL BE TRYING

I LL BE TRYING

I LL BE TRYING

I LL BE TRYING

I LL BE TRYING

ALICE ON THE ROOF

ALICE ON THE ROOF

ALICE ON THE ROOF

ALICE ON THE ROOF

ALICE ON THE ROOF

CHRISTINE AND THE QUEENS

CHRISTINE AND THE QUEENS

CHRISTINE AND THE QUEENS

CHRISTINE AND THE QUEENS

CHRISTINE AND THE QUEENS

GIRLS LIKE YOU

GIRLS LIKE YOU

GIRLS LIKE YOU

GIRLS LIKE YOU

GIRLS LIKE YOU

GrandGeorge a inondé cet été 2018 de son rafraîchissant "Sunny anyway", single éclaireur d'un deuxième album paru le 26/10. Notre ingénieur français exilé en Belgique en sort un nouvel extrait intitulé "I'll be trying" toujours dans la même mouvance catchy et ensoleillée. GrandGeorge sera en concert ce 7/12 à La Madeleine à Bruxelles.

GrandGeorge : " I’ll be trying "

Tip Top - © Tous droits réservés

Nolwenn : “So far away from L.A.”

A peine un an après la parution de son dernier album "Gemme", Nolwenn annonce son retour ce 2 novembre avec la parution d'un album de reprises de grands standards de la musique folk ! Sobrement intitulé "Folk", il contiendra 13 titres dont voici le tracklisting :

1. Je ne peux plus dire je t'aime

2. So Far Away From L.A

3. Diabolo Menthe

4. Suzanne

5. Virages

6. Hollywood

7. Petite Fille De Rêve

8. Je t'aimais je t'aime et je t'aimerai

9. On est comme on est

10. La Rue Madureira

11. Marion les roses

12. Jolie Louise

13. Sacré Géranium

Le premier single sera la reprise du "So far away From L.A." de Nicolas Peyrac.