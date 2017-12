Louane au top pour finir 2017

Top Last Week Move # Weeks Artist Title

1 1 = 6 LOUANE SI T ETAIS LA

2 4 2 9 ED SHEERAN PERFECT

3 2 -1 8 ANGELE LA LOI DE MURPHY

4 3 -1 7 PORTUGAL THE MAN FEEL IT STILL

5 9 4 6 HENRI PFR IN THE MOOD

6 6 = 5 SAM SMITH TOO GOOD AT GOODBYES

7 5 -1 17 PINK WHAT ABOUT US

8 7 -1 7 CHARLIE PUTH HOW LONG

9 8 -1 7 MARTIN SOLVEIG ALL STARS

10 12 2 15 CALOGERO FONDAMENTAL

11 10 -1 12 SLIMANE VIENS ON S'AIME

12 11 -1 11 JULIEN DORE PORTO-VECCHIO

13 19 6 6 AXELLE RED WHO S GONNA HELP YOU

14 13 -1 12 MAROON 5 WHAT LOVERS DO

15 15 = 28 INDOCHINE LA VIE EST BELLE

16 17 1 8 DELTA JE TIRE

17 14 -3 21 LEA PACI ADOLESCENTE PIRATE

18 24 6 12 KYO TON MEC

19 29 10 4 U2 GET OUT OF YOUR OWN WAY

20 22 2 22 ARCADIAN TON COMBAT

21 25 4 7 TYPH BARROW TABOO

22 18 -4 13 VIANNEY DUMBO

23 16 -7 9 NOLWENN LEROY TRACE TON CHEMIN

24 23 -1 8 SONNFJORD LIGHTS

25 20 -5 21 BRUNO MARS VERSACE ON THE FLOOR

26 IN 1 ZAYN DUSK TILL DAWN feat SIA

27 21 -6 11 PATRICK FIORI OU JE VIS

28 26 -2 9 RAPHAEL LES GENS

29 28 -1 22 CALVIN HARRIS FEELS

30 39 9 3 MC SOLAAR EKSASSAUTE

31 27 -4 7 LOIC NOTTET HUNGRY HEART

32 31 -1 27 CHRISTOPHE WILLEM MARLON BRANDO

33 32 -1 21 ARCADE FIRE EVERYTHING NOW

34 30 -4 6 OURS COMMENT FAIRE

35 36 1 4 SIA SANTA S COMING FOR US

36 35 -1 10 TIBZ ON EST PAS BIEN LA

37 33 -4 8 VITAA UN PEU DE REVE feat CLAUDIO CAPEO

38 37 -1 13 LARA FABIAN GROWING WINGS

39 IN 1 RENAN LUCE & OLIVIA RUIZ FRERE ET SŒUR

40 38 -2 10 SLOANE DESOLE

OUT 34 14 AMIR ETATS D'AMOUR