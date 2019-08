Le classement Tip Top de ce samedi 3 août - Jenifer & Slimane #1

Jenifer, Slimane - Les choses simples (Clip officiel) - 03/08/2019 « Les choses simples » - Jenifer en duo avec Slimane Extrait de son nouvel album « Nouvelle page » disponible ici : https://lnk.to/NouvellePageJenifer En tournée dans toute la France ici : https://web.digitick.com/index-css5-jenifer-pg1.html Suivez l'actualité de Jenifer sur : - Instagram : https://www.instagram.com/jeniferofficiel/ - Facebook : https://www.facebook.com/JeniferOfficiel - Twitter : https://twitter.com/jeniferofficiel Merci au Printemps Nation Tu pourrais, tu pourrais M’emmener très loin Une vague, un nuage En me tenant la main Tu pourrais, tu pourrais Me dire que tu as tout Tout ce que j'attendais En soufflant sur mon cou Emmène-moi en balade, le long des quais ou en forêt Tu pourrais me rendre malade, en un mot tu pourrais Le ciel serait d’accord, il aime les choses simples Mon cœur contre ton corps, si tu aimes les choses simples Non ne faisons pas comme les autres Comme les autres Non ne faisons pas comme les autres Comme les autres Tu pourrais, tu pourrais m’inviter à diner Toutes les plus belles tables j’en ai rien à cirer Tu pourrais, tu pourrais jouer de tes charmes Arriver devant moi, me faire baisser les armes Emmène-moi en balade, le long des quais ou en forêt Tu pourrais me rendre malade, en un mot tu pourrais Le ciel serait d’accord, il aime les choses simples Mon cœur contre ton corps, si tu aimes les choses simples Non ne faisons pas comme les autres Comme les autres Non ne faisons pas comme les autres Comme les autres Emmène-moi mon grand Fais-moi croquer la pomme Derrière un sentiment se cachent les grands hommes Fais-moi voler mon grand Dis-moi où nous en sommes Derrière un sentiment se cachent les grands hommes Emmène-moi en balade, Le long des quais ou en forêt Tu pourrais me rendre malade, En un mot tu pourrais Le ciel serait d’accord, il aime les choses simples Mon cœur contre ton corps, Si tu aimes les choses simples