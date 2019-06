Le classement Tip Top de ce samedi 1er juin - M Pokora #1

M. Pokora - Les planètes (Clip Officiel) - 01/06/2019 M. Pokora « Les planètes » 1er extrait de son nouvel album ! Single disponible ici : https://lnk.to/MPokoraLesPlanetes Abonne-toi à la chaîne de M. Pokora : https://www.youtube.com/channel/UCBncFwz6ZQ4fiEkM65IGYvw?sub_confirmation=1 Réservez vos billets ici: https://www.ticketmaster.fr/fr/resultat?ipSearch=matt+pokora Suivez M. Pokora sur Instagram : https://www.instagram.com/mattpokora Suivez M. Pokora sur Facebook : https://www.facebook.com/MPokora Suivez M. Pokora sur Twitter : https://twitter.com/MPokora M. Pokora « Les planètes » Auteur : Yohann Malory Compositeurs : Yohann Malory, Tristan Salvati Editeurs : Type Music, M2THEP Entertainment, Une Musique Réalisé par Kelyan Horth, Haïlé Jno-Baptiste, Franck-Cliff Jean, Matt Pokora au studio Twin Studio Production musicale : Kelyan Horth, Franck-Cliff Jean Claviers : Kelyan Horth Guitares : Hailé Jno-Baptiste Basse : Franck-Cliff Jean LO RES CAR by UNITED NUDE Paroles : Seul dans mon monde 4h du mat loin des flashs 207 chambre d'hôtel Je t'appelle mais tu décroches pas Seul sur la route Entre mes rêves et mes doutes Au milieu de la piste de danse Dernier verre et je pense à toi Un shot, je pense à toi Deux shots, je pense à toi Trois shots, je pense à toi Quand je danse Quand tu danses Les planètes nous tournent tout autour Pardonne-moi mon indifférence Je reviendrai au lever du jour Ta peau contre ma peau Laisse, ta peau contre ma peau Laisse, moi donner le tempo Laisse, ta peau contre ma peau Ta peau contre ma peau Laisse, ta peau contre ma peau Laisse-moi donner le tempo Laisse, ta peau contre ma peau Est-ce qu'on s'aime est-ce qu'on s'oublie ? Une nuit de plus Solitude dans le tour bus Aucune muse ne m'amuse J't'appelle mais tu décroches pas Un shot, je pense à toi Deux shots, je pense à toi Trois shots, je pense à toi Quand je danse Quand tu danses Les planètes nous tournent tout autour Pardonne-moi mon indifférence Je reviendrai au lever du jour Ta peau contre ma peau Laisse, ta peau contre ma peau Laisse, moi donner le tempo Laisse, ta peau contre ma peau Ta peau contre ma peau Laisse, ta peau contre ma peau Laisse-moi donner le tempo Laisse, ta peau contre ma peau Est-ce qu'on s'aime est-ce qu'on s'oublie ? Quand je danse Quand tu danses Les planètes nous tournent tout autour Pardonne-moi mon indifférence Je reviendrai au lever du jour C'est ta peau contre ma peau Laisse, ta peau contre ma peau Laisse, moi donner le tempo Laisse, ta peau contre ma peau Ta peau contre ma peau Laisse, ta peau contre ma peau Laisse-moi donner le tempo Laisse, ta peau contre ma peau Est-ce qu'on s'aime est-ce qu'on s'oublie ?