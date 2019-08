Le classement Tip Top de ce samedi 17 août - Pedro Capó #1

M. Pokora - Tombé (Clip officiel) - 17/08/2019 M. Pokora « Tombé » nouvel extrait de son dernier album « Pyramide » https://smarturl.it/MPokoraTombe Abonne-toi à la chaîne de M. Pokora : https://www.youtube.com/channel/UCBncFwz6ZQ4fiEkM65IGYvw?sub_confirmation=1 Réservez vos billets ici: https://www.ticketmaster.fr/fr/resultat?ipSearch=matt+pokora Suivez Matt Pokora : Instagram : https://www.instagram.com/mattpokora Facebook : https://www.facebook.com/MPokora Twitter : https://twitter.com/MPokora Réalisateur : Guillaume Doubet, production Room 108 Décor: BEAU REGARD Restaurant Bar Cinéma, Vip Room pour leur accueil PAROLES : Si jamais t'oublies nos premiers regards Tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar Si jamais la vie n'est pas de mon côté Ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer On se perdra, c'est sûr mais jamais longtemps On se retrouvera, j'suis sûr comme un jeu d'enfant On se perdra pour sûr mais avec le temps On se donnera, c'est sûr comme dans nos jeux d'antan Je suis tombé, tombé, tombé Je suis touché, bravo ma reine tu as gagné Je n'suis qu'un fou, un fou à enfermer, je suis tombé, je suis tombé Je suis tombé, tombé, tombé Je suis touché, bravo ma reine tu as gagné Je n'suis qu'un fou, un fou à enfermer, je suis tombé, je suis tombé Si jamais t'as peur, aies confiance en moi J'prendrai ta douleur, tu verras, ça ira Si jamais tu doutes j'te fais la promesse De garder sur ta route, les mots, la tendresse On se perdra, c'est sûr mais jamais longtemps On se retrouvera, j'suis sûr comme un jeu d'enfant On se perdra pour sûr mais avec le temps On se donnera, c'est sûr comme dans nos jeux d'antan Je suis tombé, tombé, tombé Je suis touché, bravo ma reine tu as gagné Je n'suis qu'un fou, un fou à enfermer, je suis tombé, je suis tombé Je suis tombé, tombé, tombé Je suis touché, bravo ma reine tu as gagné Je n'suis qu'un fou, un fou à enfermer, je suis tombé, je suis tombé Si jamais t'oublies, si jamais t'as peur C'est jamais fini, non, il est là le bonheur Si jamais t'oublies, si jamais t'as peur C'est jamais fini, non, non Je suis tombé, tombé, tombé Je suis touché, bravo ma reine tu as gagné Je n'suis qu'un fou, un fou à enfermer, je suis tombé, je suis tombé Je suis tombé, tombé, tombé Je suis touché, bravo ma reine tu as gagné Je n'suis qu'un fou, un fou à enfermer, je suis tombé, je suis tombé