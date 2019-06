Le classement Tip Top de ce samedi 15 juin - Angèle #1

Trois femmes illuminent le Tip Top cette semaine !

La jeune bruxelloise Angèle continue son ascension fulgurante... Chacune de ses chansons cartonne... Ses concerts remportent le même succès, le public est conquis ! Balance Ton Quoi place l’Anti-Sexism Academy sur la première marche du podium.

Typh Barrow est en seconde position en mode pop acidulée avec son nouveau single Replace... Un morceau très dansant et très festif qui parle de l'adultère de manière un peu crue.

Lady Gaga propose en ce moment un deuxième extrait de la bande originale du film A Star is Born dont elle est la vedette auprès de Bradley Cooper. Always Remember Us This Way occupe le troisième rang du classement.