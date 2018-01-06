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Ed Sheeran forever Perfect !

Ed Sheeran forever Perfect !
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Ed Sheeran forever Perfect ! - © Tous droits réservés

Perfect... Une chanson... Un clip parfaitement calibré pour cette période de fêtes...

Et voilà Ed Sheeran revenu en tête du classement Tip Top cette semaine !

Le chouchou du moment redevient donc leader... Devant Angèle et La Loi de Murphy et Feel It Still de Portugal. The Man. 

Le classement du Tip Top de ce samedi 6 janvier

Top Last Week Move # Weeks Artist Title
1 2 1 10 ED SHEERAN PERFECT
2 3 1 9 ANGELE LA LOI DE MURPHY
3 4 1 8 PORTUGAL THE MAN FEEL IT STILL
4 1 -4 7 LOUANE SI T ETAIS LA
5 26 21 2 ZAYN DUSK TILL DAWN feat SIA
6 5 -1 7 HENRI PFR IN THE MOOD
7 8 1 8 CHARLIE PUTH HOW LONG
8 6 -2 6 SAM SMITH TOO GOOD AT GOODBYES
9 12 3 12 JULIEN DORE PORTO-VECCHIO
10 9 -1 8 MARTIN SOLVEIG ALL STARS
11 16 5 9 DELTA JE TIRE
12 11 -1 13 SLIMANE VIENS ON S'AIME
13 10 -3 16 CALOGERO FONDAMENTAL
14 20 6 23 ARCADIAN TON COMBAT
15 7 -8 18 PINK WHAT ABOUT US
16 19 3 5 U2  GET OUT OF YOUR OWN WAY
17 13 -4 7 AXELLE RED WHO S GONNA HELP YOU
18 14 -4 13 MAROON 5 WHAT LOVERS DO
19 18 -1 13 KYO TON MEC
20 24 4 9 SONNFJORD LIGHTS
21 21 = 8 TYPH BARROW TABOO
22 IN   1 LOST FREQUENCIES CRAZY
23 17 -6 22 LEA PACI  ADOLESCENTE PIRATE
24 23 -1 10 NOLWENN LEROY TRACE TON CHEMIN
25 22 -3 14 VIANNEY DUMBO
26 15 -11 29 INDOCHINE LA VIE EST BELLE
27 25 -2 22 BRUNO MARS VERSACE ON THE FLOOR
28 30 2 4 MC SOLAAR EKSASSAUTE
29 27 -2 12 PATRICK FIORI OU JE VIS
30 IN   4 LOIC NOTTET GO TO SLEEP
31 36 5 11 TIBZ ON EST PAS BIEN LA
32 34 2 7 OURS COMMENT FAIRE
33 37 4 9 VITAA UN PEU DE REVE feat CLAUDIO CAPEO
34 33 -1 22 ARCADE FIRE EVERYTHING NOW
35 39 4 2 RENAN LUCE & OLIVIA RUIZ FRERE ET SŒUR
36 32 -4 28 CHRISTOPHE WILLEM MARLON BRANDO
37 28 -9 10 RAPHAEL LES GENS
38 38 = 14 LARA FABIAN GROWING WINGS
39 40 1 11 SLOANE DESOLE
40 29 -11 23 CALVIN HARRIS FEELS 
       
OUT 31   8 LOIC NOTTET HUNGRY HEART
OUT 35   5 SIA SANTA S COMING FOR US

Les nouvelles entrées dans le Tip Top

Ed Sheeran forever Perfect !
Ed Sheeran forever Perfect ! - © Tous droits réservés

Crazy / Lost Frequencies  

Le tout nouveau single du bruxellois Felix De Laet qui aligne tube sur tube depuis près de deux ans !

Ed Sheeran forever Perfect !
Ed Sheeran forever Perfect ! - © Tous droits réservés

Go to Sleep / Loïc Nottet 

Notre compatriote nous offre en guise de cadeau de fin d’année cette toute nouvelle ballade qui ne figure pas sur son album "Selfocracy".

 

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