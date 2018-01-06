Ed Sheeran forever Perfect !

Perfect... Une chanson... Un clip parfaitement calibré pour cette période de fêtes...
Et voilà Ed Sheeran revenu en tête du classement Tip Top cette semaine !
Le chouchou du moment redevient donc leader... Devant Angèle et La Loi de Murphy et Feel It Still de Portugal. The Man.
Le classement du Tip Top de ce samedi 6 janvier
|Top
|Last Week
|Move
|# Weeks
|Artist
|Title
|1
|2
|1
|10
|ED SHEERAN
|PERFECT
|2
|3
|1
|9
|ANGELE
|LA LOI DE MURPHY
|3
|4
|1
|8
|PORTUGAL THE MAN
|FEEL IT STILL
|4
|1
|-4
|7
|LOUANE
|SI T ETAIS LA
|5
|26
|21
|2
|ZAYN
|DUSK TILL DAWN feat SIA
|6
|5
|-1
|7
|HENRI PFR
|IN THE MOOD
|7
|8
|1
|8
|CHARLIE PUTH
|HOW LONG
|8
|6
|-2
|6
|SAM SMITH
|TOO GOOD AT GOODBYES
|9
|12
|3
|12
|JULIEN DORE
|PORTO-VECCHIO
|10
|9
|-1
|8
|MARTIN SOLVEIG
|ALL STARS
|11
|16
|5
|9
|DELTA
|JE TIRE
|12
|11
|-1
|13
|SLIMANE
|VIENS ON S'AIME
|13
|10
|-3
|16
|CALOGERO
|FONDAMENTAL
|14
|20
|6
|23
|ARCADIAN
|TON COMBAT
|15
|7
|-8
|18
|PINK
|WHAT ABOUT US
|16
|19
|3
|5
|U2
|GET OUT OF YOUR OWN WAY
|17
|13
|-4
|7
|AXELLE RED
|WHO S GONNA HELP YOU
|18
|14
|-4
|13
|MAROON 5
|WHAT LOVERS DO
|19
|18
|-1
|13
|KYO
|TON MEC
|20
|24
|4
|9
|SONNFJORD
|LIGHTS
|21
|21
|=
|8
|TYPH BARROW
|TABOO
|22
|IN
|1
|LOST FREQUENCIES
|CRAZY
|23
|17
|-6
|22
|LEA PACI
|ADOLESCENTE PIRATE
|24
|23
|-1
|10
|NOLWENN LEROY
|TRACE TON CHEMIN
|25
|22
|-3
|14
|VIANNEY
|DUMBO
|26
|15
|-11
|29
|INDOCHINE
|LA VIE EST BELLE
|27
|25
|-2
|22
|BRUNO MARS
|VERSACE ON THE FLOOR
|28
|30
|2
|4
|MC SOLAAR
|EKSASSAUTE
|29
|27
|-2
|12
|PATRICK FIORI
|OU JE VIS
|30
|IN
|4
|LOIC NOTTET
|GO TO SLEEP
|31
|36
|5
|11
|TIBZ
|ON EST PAS BIEN LA
|32
|34
|2
|7
|OURS
|COMMENT FAIRE
|33
|37
|4
|9
|VITAA
|UN PEU DE REVE feat CLAUDIO CAPEO
|34
|33
|-1
|22
|ARCADE FIRE
|EVERYTHING NOW
|35
|39
|4
|2
|RENAN LUCE & OLIVIA RUIZ
|FRERE ET SŒUR
|36
|32
|-4
|28
|CHRISTOPHE WILLEM
|MARLON BRANDO
|37
|28
|-9
|10
|RAPHAEL
|LES GENS
|38
|38
|=
|14
|LARA FABIAN
|GROWING WINGS
|39
|40
|1
|11
|SLOANE
|DESOLE
|40
|29
|-11
|23
|CALVIN HARRIS
|FEELS
|OUT
|31
|8
|LOIC NOTTET
|HUNGRY HEART
|OUT
|35
|5
|SIA
|SANTA S COMING FOR US
Les nouvelles entrées dans le Tip Top
Crazy / Lost Frequencies
Le tout nouveau single du bruxellois Felix De Laet qui aligne tube sur tube depuis près de deux ans !
Go to Sleep / Loïc Nottet
Notre compatriote nous offre en guise de cadeau de fin d’année cette toute nouvelle ballade qui ne figure pas sur son album "Selfocracy".