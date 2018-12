Calvin Harris & Sam Smith... Un duo au sommet !

SO FAR AWAY FROM L.A.

Les nouveautés du Tip Top

Lady Gaga & Bradley Cooper : " Shallow "

"A Star is born" est un film de et avec Bradley Cooper qui présente l'histoire d'une vieille gloire déchue de la country qui rencontre une jeune chanteuse en pleine ascension incarnée par Lady Gaga ! Il s'agit du troisième remake d'un classique de 1937 dans lequel on découvre une Lady Gaga au naturel et sans artifices. Les retours de la presse sont élogieux et la chanteuse est d'ores et déjà encensée aux quatre coins du globe pour ses débuts au cinéma, faisant déjà d'elle une sérieuse candidate à l'Oscar de la meilleure actrice 2019 ! La vidéo de la bande originale du film mettant en scène Bradley Cooper et Lady Gaga totalise déjà plus de 136 millions de vues : le morceau s'intitule "Shallow".