C'est George Ezra, c'est Shotgun, c'est le hit du moment !

Talentueux dans la composition, l’écriture... Et authentique dans l’interprétation... George Ezra, le jeune auteur-compositeur-interprète de pop folk britannique de 25 ans est à présent sur la première marche du podium Tip Top ! Shotgun est number 1 cette semaine. La Grenade de Clara Luciani est en seconde position et relègue le frétillant Alright de Jain au niveau 3.

Le classement Tip Top de ce samedi 27 octobre Top Last Week Move # Weeks Artist Title 1 2 1 9 GEORGE EZRA SHOTGUN 2 4 2 24 CLARA LUCIANI LA GRENADE 3 1 -2 20 JAIN ALRIGHT 4 5 1 14 MAROON 5 GIRLS LIKE YOU 5 3 -2 17 KENDJI GIRAC POUR OUBLIER 6 8 2 3 CALVIN HARRIS & SAM SMITH PROMISES 7 6 -1 14 MUSTII 21ST CENTURY BOY 8 12 4 5 JENIFER NOTRE IDYLLE 9 20 11 3 DEAN LEWIS BE ALRIGHT 10 17 7 6 AMIR LONGTEMPS 11 14 3 6 VITAA & SLIMANE JE TE LE DONNE 12 24 12 4 CHRISTINE AND THE QUEENS 5 DOLLARS 13 10 -3 15 CLEAN BANDIT SOLO 14 19 5 8 EMMA BALE CUT LOOSE 15 9 -6 23 GRANDGEORGE SUNNY ANYWAY 16 13 -3 18 ALVARO SOLER LA CINTURA 17 16 -1 21 BOULEVARD DES AIRS JE ME DIS QUE TOI AUSSI 18 15 -3 19 PASCAL OBISPO CHANTE LA RUE CHANTE 19 11 -8 22 CALOGERO 1987 20 18 -2 12 LAURENT LAMARCA BELLA VIDA 21 32 11 3 HOOVERPHONIC UPTIGHT 22 21 -1 22 ED SHEERAN HAPPIER 23 30 7 4 ANGELE JALOUSIE 24 7 -17 18 LENNY KRAVITZ LOW 25 23 -2 4 PATRICK BRUEL TOUT RECOMMENCER 26 26 = 3 PAUL MCCARTNEY FUH YOU 27 25 -2 22 LOST FREQUENCIES feat JAMES BLUNT MELODY 28 27 -1 4 PATRICK FIORI LES GENS QU ON AIME 29 31 2 5 ZAZ QUE VENDRA 30 35 5 5 CLAUDIO CAPEO TA MAIN 31 28 -3 6 SAM BOSMAN GIVE ME THE REASON 32 37 5 2 LARA FABIAN PAPILLON 33 34 1 3 HOSHI TA MARINIERE 34 33 -1 5 VANESSA PARADIS CES MOTS SIMPLES 35 IN 1 LOUANE & JULIEN DORE MIDI SUR NOVEMBRE 36 29 -7 14 CŒUR DE PIRATE COMBUSTIBLE 37 39 2 2 LEA PACI ON PREND DES NOTES 38 IN 1 PASCAL OBISPO RIEN NE DURE 39 40 1 25 ALICE ON THE ROOF MALADE 40 IN 1 MAURANE LA QUETE OUT 36 22 CHRISTINE & THE QUEENS DAMN DIS MOI OUT 22 17 ANGELE LA THUNE OUT 38 28 MC SOLAAR AIWA

Les nouveautés du Tip Top temporary-20181026075843 - © Tous droits réservés Louane & Julien Doré : " Midi sur novembre " Pour figurer sur la réédition de son deuxième album solo éponyme, Louane réenregistre ce titre en duo avec l’inévitable Julien Doré. La date de sortie est fixée au 9/11 et on y retrouvera en plus de ce duo, deux chansons de Noël dont " Santa Claus is coming to town ".

temporary-20181026075843 - © Tous droits réservés Pascal Obispo : " Rien ne dure " Porté par le single "Chante la rue chante", c'est le vendredi 12 octobre que paraissait le nouvel album éponyme de Pascal Obispo ! Un disque aux multiples collaborations sur lequel on retrouve entre autres Benjamin Biolay, Calogero, Christophe ou encore Isabelle Adjani. Pour marquer le coup, le chanteur en extrait un deuxième single intitulé "Rien ne dure" accompagné d'un clip! Pascal Obispo sera en concert chez nous les 15 et 16 janvier au Cirque Royal de Bruxelles, le 18 janvier au Forum de Liège, le 19 janvier au PBA de Charleroi et le 29 novembre à Forest National !

temporary-20181026075843 - © Tous droits réservés Maurane : " La quête " Avant de nous quitter, Maurane préparait un album de reprises de Jacques Brel à l’occasion des 40 ans de sa disparition cette année. Sa fille Lou a souhaité achever le projet qui vient de voir le jour. On y retrouve des réinterprétations des plus grands classiques de Brel comme cette version sensible et dépouillée de " La Quête ".