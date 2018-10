ALICE ON THE ROOF

ALICE ON THE ROOF

ALICE ON THE ROOF

ALICE ON THE ROOF

ALICE ON THE ROOF

GIVE ME THE REASON

GIVE ME THE REASON

GIVE ME THE REASON

GIVE ME THE REASON

GIVE ME THE REASON

CHRISTINE AND THE QUEENS

CHRISTINE AND THE QUEENS

CHRISTINE AND THE QUEENS

CHRISTINE AND THE QUEENS

CHRISTINE AND THE QUEENS

GIRLS LIKE YOU

GIRLS LIKE YOU

GIRLS LIKE YOU

GIRLS LIKE YOU

GIRLS LIKE YOU

Les nouveautés du Tip Top

Alright ! Jain fait pétiller le Tip Top ! - © Tous droits réservés

Lara Fabian : " Papillon "

Lara Fabian revient à la chanson en français et publie un tout nouveau single ! "Ma vie dans la tienne", son dernier album dans la langue de Molière était paru en 2015 et avait été suivi d'un album en anglais intitulé "Camouflage". C'est à Montréal que Lara Fabian est allée chercher l'inspiration pour ce qui sera son quatorzième album studio. Intitulé "Papillon", il sera composé de 11 titres et paraîtra en février 2019 ! Pour l'annoncer, paraît "Papillon", la plage titulaire de l'album en guise de single éclaireur, un titre à la production résolument moderne et bien dans l'air du temps qui devrait mettre tout le monde d'accord.