Zoe Wees "Control" leader du Tip Top ce samedi 12 septembre

Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Agée de 17 ans, Zoe Wees perd sa 1ère place mais reste dans le haut du classement en deuxième position avec "Control". Une chanson dans laquelle elle parte de sa lutte contre une maladie qui, forcément la handicape, mais qu'elle n'a pas l'intention de laisser dominer sa vie : l'épilepsie.

Louna et "Donne moi ton coeur" est détrônée au profit de Zoe Wes et se classe néanmoins confortablement à la seconde place.

Jason Dérulo et "Savage Home" progresse de 2 places et se place dans le trio de tête. Depuis le début de sa carrière d'enregistrement solo en 2009, Derulo a vendu plus de 30 millions de singles et a réalisé onze singles Platine, dont "Wiggle", "Talk Dirty", "In My Head" et "Whatcha Say".

ON notera les belles progression Vitaa et Sliman ainsi que de

Rayon nouveautés / entrées cette semaine.

31ème position : Francis Cabrel - "Te ressembler"

34ème : Maejor & Greeicy - "Il love you"