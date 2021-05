Ykons, The Weeknd et Doria D, trio de tête du Tip Top ce 1er mai

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs 40 meilleurs titres de la playlist de VivaCité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Les plus belles progressions de la semaines sont signées : Lost Frequencies Rise ( classé 9e) et Noe Preszow Cette route là ( classé 16e).

Dans le trio de tête , on notera la belle progression de Ykons avec un gain de trois places qui se classe désormais sur la 3e marche du podium. Pas de changement en tête du classement : The Weeknd reste leader Save Your Tears cartonne toujours autant. Doria D garde également sa seconde place avec Dependance.

A noter que Claudio Capeo vous emmène cette semaine en Italie grâce à son nouvel album Penso a te. Un opus où il reprend de grands standards italiens de Paolo Conte, Eros Ramazotti, Zucchero ou Richard Cocciante. Claudio nous présente cet hymne à ses racines dans le Tip Top !

Retrouvez l’actualité musicale tous les mardis avec Bruno Tummers, et bien d’autres chroniques dans Le 8/9 en semaine en télévision sur La Une et en radio sur VivaCité.