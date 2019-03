Vitaa s'installe dans le Tip Top cette semaine!

Parmi les collaborations de cet album, on retrouve Stromae sur les titres Peine et pitié et Comme d'hab : on s'est croisé à l'époque de mon premier album "A fleur de toi". J'étais vraiment fan de ce qu'il faisait. Par après, on s'est perdu de vue. Comme il faisait beaucoup de compositions pour d'autres artistes, quand j'arrivais à la fin de "J4M", je lui ai demandé par sms [de travailler avec moi]. Il m'a répondu qu'il en serait enchanté.

On retrouve aussi sur J4M Gims, Jul, Dadju et Slimane. Le titre Je te le donne est d'ailleurs toujours classé dans le Tip Top : on a une sensibilité musicale commune. On a une culture musicale commune. On a écouté beaucoup de chanson française. Slimane a une voix brute qui peut être très puissante et très fragile. Ca fait longtemps que je ne me suis pas fait d'ami dans ce métier. "Je te le donne" c'est une chanson sur l'absence. Certains se la sont appropriée dans le cadre d'un décès, d'une rupture. Elle ne se limite pas au couple.