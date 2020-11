Vitaa et Slimane : "Ce qui nous intéresse c'est de procurer du bonheur aux gens"

Une nouvelle édition pour Vitaa et Slimane et un album pour Bocceli - Extrait de Le 6-8 (226/255)...

Vitaa et Slimane ont sorti VersuS Chapitre II, la réédition de leur album conjoint qui a été un succès. Bruno Tummers les a rencontrés pour le Tip Top et Le 6-8. Il a aussi présenté le nouvel album des italients Tiziano Ferro et Andrea Boccelli. Si Patrick Fiori peut compter sur un public solide pour soutenir son nouvel album, Un air de famille, que dire de Vitaa et Slimane pour la réédition de leur album VersuS. C'est bien simple, celui-ci s'est écoulé à plus de 600.000 exemplaires en francophonie atteste le chroniqueur musical de VivaCité Bruno Tummers : "Ce qui est hallucinant avec la crise du disque actuelle".

Comment Vitaa et Slimane ont connu un énorme succès

© Universal Dernièrement, les rééditions d'album se font nombreuses. "C'est la tendance ces dernières années de rééditer des albums avec des inédits parce que les fans vont racheter cet album. Cela fait de nouveau passage en caisse et gonfler les chiffres de vente" constate à ce sujet Bruno Tummers. Le duo Slimane et Vitaa n'a pas chômé sur cette réédition VersuS Chapitre II. Ils ont profité du confinement pour réaliser dix nouveaux titres sur celui-ci dont Ça ira, une chanson tournée vers l'avenir. Le chroniqueur explique d'ailleurs pourquoi un tel duo a connu un succès sans précédent : "Les deux univers ont fonctionné et l'écriture ensemble a fonctionné aussi. Ils ont trouvé un son qui collait à l'époque et au moment".

Des critiques sur les réseaux à laisser sur le côté

Mais une telle réussite peut susciter derrière elle malgré tout son lot de critiques parfois même haineuses sur les réseaux sociaux. Les deux artistes français ne se laissent de leur côté pas entraînés par ce genre de commentaires non-constructifs. "J'ai la chance par exemple sur Instagram d'avoir un public très bienveillant, alors bien sûr il y a des haters de temps en temps mais par exemple Twitter je ne lis pas les messages des gens parce que je trouve qu'il y a un tel déversement de haine que cela ne m'intéresse pas" commente ainsi Vitaa. Si dans la vague de commentaires positifs, les quelques commentaires négatifs de ses débuts de carrière le minaient, Slimane de son côté fait aujourd'hui la part des choses. "Je me concentre sur ceux qui sont positifs en plus on a la chance qu'ils soient plus nombreux donc c'est bien. Après à part mes amis, la famille, la musique et la cuisine, le reste je m'en fiche un peu" assure-t-il.

Les deux artistes sont en effet très heureux, d'autant que tout leur réussit. Vitaa déclare : "On est heureux parce que l'on a fait de nos passions nos métiers, écrire et faire ce projet ensemble c'était un rêve aussi et qui se passe tellement bien". Elle ajoute : Ce qui nous intéresse c'est de procurer du bonheur aux gens à travers nos chansons et on sent que les gens sont touchés par celles-là donc on ne va pas se plaindre du reste. Slimane révèle d'ailleurs que lui et sa comparse n'imaginaient jamais le succès phénoménal de VersuS auprès du public : "Pour être très honnête il y a quelqu'un de notre équipe au tout départ de ce projet qui en était persuadé (...) Moi j'en rigolais et au final c'est fou". Cette réédition ne comporte que des chansons d'amour, un pari risqué selon Bruno Tummers : "Les thèmes de la première version étaient plus intéressants parce qu'ils questionnaient la notoriété, l'image de soi, il y avait le titre Pas beau aussi, ils avaient été creuser un peu leurs failles".

Tiziano Ferro et Andrea Bocelli reprennent des standards de la chanson

Autre que la francophonie mais toujours de la réédition, celle de Accetto Miracoli de 2019 Tiziano Ferro. Il compte 13 nouveaux titres de reprises de standards de la chanson italienne comme Marguerite de Richard Cocciante, mais en italien, ou Volare. Andrea Bocelli revient avec Believe, une collection de titres qu'il aime sortie le 13 novembre, "des chansons qui portent l'espérance notamment Amazing Grace, Hallelujah ou Ave Maria" note Bruno Tummers. Retrouvez l’intégralité de l’interview de Vitaa et Slimane à l’occasion de la sortie de leur nouvel album dans le Tip Top ce samedi de 10h30 à 12h sur VivaCité avec Thomas Leridez et en replay sur Auvio.