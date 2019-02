Plus

Le DJ Belge Kid Noize développe son univers autour de deux nouveaux projets. Un album, The man with a monkey face et une bande dessinée, L'homme à tête de singe.

Retrouvez-le en interview dans le Tip Top samedi 23 février dès 10h30 et du 25 au 27 février à partir de 19h. Après un premier album, Dream culture, en 2016, Kid Noize nous propose depuis quelques semaines son 2e opus! Quelques morceaux sont sortis avant mais, au total, il y en a plus de quinze sur l'album. Je l'ai créé comme un ensemble. Ca raconte une histoire. Quand tu fais une collection de singles, il n'y a pas de cohérence. J'avais envie d'unité.

Le single actuel s'intitule Girl. Un titre marqué par le funk et le disco. Toute ma culture funk et disco, je l'ai faite en achetant des vinyles sur les brocantes. J'ai découvert ce style et cette énergie. J'aime le groove, quelque chose d'imperceptible qu'un ordinateur peut difficilement reproduire.

Un homme à tête de singe dans le Tip Top : Kid Noize - © Tous droits réservés L'aventure Kid Noize se décline aussi désormais en BD. On a plein d'idées pour faire vivre ce personnage. Le public comprend enfin qu'il y a un univers. La bande dessinée fait le lien avec la musique. Ca me rend heureux. Mais pour développer toutes mes idées, il faut trouver les bonnes personnes. C'est le plus compliqué.