Tip Top : le duo Polo & Pan "Ani Kuni" au sommet du classement #1

Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Philippe Jauniaux.

Sur le podium : Polo & Pan garde sa 1ère place au classement après 18 semaines de présence dans le classement maison. L’album du duo Parisien, Polo & Pan, est dans la digne lignée de ce à quoi ils nous ont habitué, "Cyclorama" nous offre 14 titres de voyage à travers le monde et leur univers si particulier. Un album qui a été lancé par le single Ani Kuni puis ensuite par une jolie collaboration avec le "flow" de Channel Tres sur le titre "Tunnel". Cette sortie était l’occasion pour Jam de rencontrer et percer le secret d’un bout de l’univers Polo & Pan.

En seconde place, on retrouve The Weeknd et son titre Take my breath et Kid Laroi avec titre très punchy, qui donne un beau boost Stay se classe sur la 3e marche du podium.