Tip Top : Ed Sheeran "Bad Habits" au sommet du Tip Top ce samedi 11 septembre

Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Philippe Jauniaux.

Le trio de tête reste inchangé par rapport à la semaine dernière : Ed Sheeran garde sa première place devant Polo & Pan ( 2e) et Dua Lipa sur la 3e marche.

Rayons entrées : The Kid LAROI et Justin Bieber ensemble sur "Stay", fait son apparition, il est classé à la 35e position. En plus de la similitude physique, l'univers des deux artistes s'entremêle plutôt très bien, c'était déjà le cas pour le titre "Unstable" sur l'album introspectif "Justice" du Canadien. De là, une deuxième collaboration ne pouvait qu'être un succès et c'est le cas avec le titre "Stay" qui rentre dans la playlist de VivaCité. Cette fois, c'est l'inverse, le jeune prodige The Kid LAROI qui bossait en solo sur le titre a décidé d'inviter Justin pour poser dessus à ses cotés. C'est donc sur ce titre très punchy, qui donne un beau boost que l'on retrouve les deux stars.

La plus belle progression de la semaine est signée Maneskin avec "Beggin" le groupe rock italien Maneskin cartonne depuis sa victoire cette année au Concours Eurovision de la chanson, que ce soit en festival ou encore avec cette reprise Beggin (43e) du classique de Frankie Valli & The Four Seasons !