Tip Top : Antoine Deli, Doria D et The Weeknd trio de tête du classement ce samedi 10 avril

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs 40 meilleurs titres de la playlist de VivaCité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Sur le podium : Antoine Delie est classé 3ème avec un gain de 3 places avec Dis moi, sur la plus haute marche, on retrouve The Weeknd et Save your tears. Doria D qui était de passage dans le 8/9 pour interpréter en live son single Dépendance est classée deuxième.

Julien Doré signe la plus belle progression de la semaine avec un bon de 14 places. Son titre " Kiki ", nouveau single extrait de l'album " Aimée " avec Virginie Efira.

Rayon entrées : 34ème : Océana est la gagnante de la première saison de The Voice Kids. À 12 ans, la jeune chanteuse sort son premier single : Je chante. Un titre écrit par son ancien coach : Slimane. Noe Preszow la dernière révélation belge, sort son premier album aux textes profonds et écorchés fait son apparition dans le classement à la 32ème place avec Cette route là et Typh Barrow Damin you re good