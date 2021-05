The Weeknd "leadership" du Tip Top, Le hit-parade maison de ce samedi 29 mai

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs 40 meilleurs titres de la playlist de VivaCité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Leader incontestable : classé depuis 16 semaines dans le classement maison, The Weeknd confirme une fois encore son leadership avec Save Your Tears.

Pink & Willow Sage Heart progresse encore d'un place et se classe désormais à la seconde marche du podium avec Cover me a sunshine.

En troisième position, Doria D est en léger recul d'une petite place par rapport à la semaine dernière.

Tandis Typh Barrow signe la plus belle progression de la semaine avec un gain de 7 places . Damn ! You’re Bad nouvel extrait du deuxième album de Typh Barrow intitulé "Aloha" est classé en 7e position cette semaine. Cet album comporte déjà plusieurs tubes dont "Replace", "Doesn’t really matter" et "Colour".

Du côté des entrées : Grand corps malade & Louane ( 31e) Derrière le brouillard, Martin Garrix feat Bono & The Edge We are the people (25e) et Coldplay Higher power (23e) Purple disco machine Fireworks ( 16e) font leur apparition dans le Tip Top.