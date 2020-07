The WeekNd #1 du classement Tip Top de ce samedi 25 Juillet

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l'actualité musicale et les coups de coeur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Pas de changement au sommet du classement, The Weeknd garde sa 1ère place. Découvrez The Weeknd et "In Your Eyes" sur Auvio. La seconde place revient à Hoshi qui progresse encore d'une place. Vianney et "N'attendons" pas gagne encore du terrain et se place en seconde position. Après 21 semaine dans le classement Loïc Nottet perd deux places et se classe en 10éme place.

Rayon nouveautés / 3 entrées cette semaine.

34ème place Delta et "Comme tu donnes"

32ème Calogero "La Rumeur"

30ème position Louane et "Donne moi ton coeur"

