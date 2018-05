Slimane réussit son pari Forest National! (vidéos)

Hier, dès 20h45, le public très familial de Slimane attendait avec impatience son entrée sur scène à Forest National à grands coups de "olas" et d'applaudissements. Inconnu il y a trois ans, après un Cirque Royal, un Forum et de nombreux festivals, Slimane affichait sold-out. Enfin, à 21h, de curieux personnages vêtus de capes et capuchons font leur entrée par la salle. Bienvenue dans l'univers de Solune, 2e album de Slimane. Le chanteur a soigné son entrée en scène. Après les cinq musiciens, le voici qui arrive, lui, via la scène. Le titre Solune ouvre le bal : (...) il y a eu la scène, il y a eu vos sourires pour effacer mes chagrins, j'aime vous appeler mes amis et vous dire que vous avez changé ma vie (...) A toutes les radios qui m'ont trouvé trop dark pour passer mes chansons, ce soir on est à Forest et c'est complet. Jolie revanche en effet. Après la victoire dans The Voice et malgré des salles pleines, les radios trainaient à parier sur Slimane. C'est le public qui l'a imposé.

Pour cette 2e tournée, Slimane privilégie les titres de son 2e album, qu'il chante en quasi intégralité. Comme sur disque, ce sont les frères Salah qui assurent la direction musicale. Ils se sont connus dans les bars, ils continuent ensemble l'aventure. Si certains titres sonnent plus musclés en scène que sur l'album, Slimane a bien compris l'importance de varier les ambiances et passe de ses singles Viens on s'aime et Luna à d'autres chansons davantage en retenue. Le piano-voix Je veux être vieux, accentué par la pénombre et le visage seulement éclairé d'une loupiote orange, est un moment fort du show. Le silence se fait dans cette salle, portée par l'émotion. La présence d'un violoncelliste parmi les musiciens accentue ces moments plus intimes.

Le public bruxellois aura aussi la surprise de quelques invités. Avec sa finaliste de The Voice, Soraya, et comme sur le plateau télé, Slimane réinterprète Les moulins de mon coeur, incontournable de Michel Legrand. Le duo fonctionnait en télé et passe sans problème la barre de la scène.

Le public a découvert Slimane dans The Voice France, notamment grâce à sa reprise et réinterprétation de A fleur de toi, de Vitaa. Joli moment que la présence de l'autre coach The Voice Belgique pour un duo vocalement magique.

Car l'atout principal de Slimane, c'est sans conteste sa voix. Claire, précise, elle vient vous chercher même au fond de Forest National. D'autant que le son est plutôt bon, ce qui prouve que le chanteur est entouré d'une bonne équipe. On mentionnera encore la présence de deux danseurs contemporains qui habillent les titres et la scène, Slimane se laissant même aller à quelques pas de danse.

Slimane réussit son pari Forest National! - © Tous droits réservés Entre tubes et émotion, le public hier a passé un bon moment. Slimane a tout pour s'inscrire dans la lignée d'un Florent Pagny et pour bâtir une carrière dans la durée. D'autant qu'il a encore une marge de progression : malgré de jolies trouvailles (sur le titre Au-delà, il fait bouger les projecteurs avec ses mains), le light show pourrait être davantage étoffé. La connexion avec le public pourrait aussi être plus travaillée, notamment pour éviter les rares temps morts entre les chansons. Son succès est mérité, Slimane a énormément travaillé pour être là, sur cette scène et pour proposer un show sans esbroufe. On est touché lorsqu'il fait monter ses parents sur scène. On est touché lorsque le public lui brandit des milliers de feuilles dans le parterre avec des "mercis". L'artiste balbutiant et timide d'il y a deux ans est sans doute devenu en quelques mois le plus prometteur de cette nouvelle génération. A suivre en festivals cet été, à Tournai (Les gens d'Ere) et à Thuin (Scène-sur-Sambre). Avant un retour à Forest National en septembre.