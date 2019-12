Rétro Tip Top : Vitaa & Slimane, M. Pokora, Mika, Jean-Baptiste Guégan et Erza Muqoli

Terry Lemmens vous fait revivre les meilleurs moments du Tip Top en 2019. Retrouvez chaque jour sur Vivacité les interviews de cinq artistes qui ont fait l'actualité musicale de 2019 et qui étaient de passage dans nos studios. Bruno Tummers a reçu quantité d'artistes durant l'année 2019 dans Le Tip Top. Pour marquer la transition vers cette année 2020, nous vous proposons de réécouter les interviews les plus marquantes de l'émission dans La Rétro Tip Top, du 30 décembre au 3 janvier, de 13h00 à 14h00, sauf le Jour de l'An.

Vitaa & Slimane : "Ça va ça vient" Le duo de l'année 2019 est sans conteste Vitaa & Slimane. Ils ont sorti leur single "Ça va ça vient", extrait de leur album commun "VersuS", un album qui a été écoulé à 100000 exemplaires en un mois et demi suivant sa sortie. Le titre de ce single est évocateur à la fois pour les deux artistes que pour tout autre être humain. "C'est le fait qu'on vive tous des parcours tumultueux, avec des hauts et des bas" raconte Vitaa. "C'est un peu message d'espoir". "Toute sa vie on fait en sorte d'être plus heureux, de s'aimer soi-même, d'apprendre à vivre avec les autres et leur regard" note pour sa part Slimane. "Dans cet album, plus que parler en tant qu'artiste on a parlé en tant qu'être humain".

M. Pokora : "Tombé" M. Pokora a sorti le single "Tombé" sur son dernier album "Pyramides", chanson la plus "pop" selon le chanteur, écrite par Slimane et produite par Renaud Rebillaud, l'ingénieur son de Maître Gims. "C'est dingue d'avoir commencé aussi jeune et d'avoir pu vivre tout ça" raconte notamment M. Pokora dans cette interview.

Mika : "Ice Cream" "Je suis extrêmement fier de cet album. Il y a beaucoup de courage dedans car ce n'est pas juste un son, c'est moi qui raconte des histoires qui sont de temps en temps extrêmement personnelles" assure entre autres Mika à Bruno Tummers au sujet de "My Name Is Michael Holbrook". "Selon moi, les chansons ne sont pas dirigées par un groove ou un son, mais par des images, la mélodie et des paroles" ajoute-t-il.

Jean-Baptiste Guégan : "Retourner là-bas" Album numéro un des ventes en France avec "Puisque c'est écrit", Jean-Baptiste Guégan s'est révélé au public en 2019 et en particulier aux fans de Johnny Hallyday, dont la voix est la même, tant parlée que chantée. "S'entraîner à avoir cette voix-là, ce n'est pas possible" a-t-il livré. "C'est un hommage à Johnny, c'est pour cela qu'il y a des similitudes" comme on le remarque avec son premier single "Retourner là-bas".

Erza Muqoli : "Je chanterai" Révélée avec les Kids United, Erza Muqoli, 14 ans, s'est lancée dans une carrière solo avec son premier album, un album éponyme. "Dès que j'ai appris à parler, je commençais à chanter. J'écoutais mes sœurs, mes parents et mon frère et j'avais envie de faire comme eux" a-t-elle notamment confié à Bruno Tummers lors de son passage dans le Tip Top.