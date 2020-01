Rétro Tip Top : Soprano, Vitaa & Slimane, Alain Souchon, Jenifer, Mustii

Soprano : "A la vie à l'amour"

Le rappeur Soprano a marqué cette année avec son album "Phoenix" sorti fin 2018, et sa rapide réédition, "Du Phoenix aux étoiles", en 2019. Révélé dans le collectif Psy 4 De La Rime, le rappeur s'est mué en chanteur ces dernières années et offre des textes remplis de bienveillance, comme sur ce titre, "A la vie à l'amour". Soprano a développé les paroles qu'elle contient : "C'est vrai que c'est un peu les bases de la vie pour essayer de rester debout malgré (les épreuves de) la vie. Il faut essayer de prendre le côté positif, car dans tous les cas, on aura toujours des problèmes et des imprévus, mais il faut vivre avec". On trouve des chansons qui collent donc au thème du Phénix, une métaphore qui lui plaît. Soprano a cette faculté à proposer dernièrement des titres très rythmés et dansants tout en déclamant un texte plus dramatique, une inspiration qu'il a trouvé chez un artiste belge bien connu : "j'ai pris exemple sur Stromae qui nous faisait danser avec des textes graves en nous faisant réfléchir. Je trouve que c'est quelque chose d'intelligent parce que cela permet aux gens d'aller de l'avant, on en a besoin au quotidien" explique-t-il. Très attaché à sa profession, le rappeur est en plein boom depuis des années et prie pour que sa carrière continue ainsi : "j'espère surtout continuer à faire des concerts car c'est le pourquoi du comment je me lève le matin pour pouvoir faire de la musique".

Soprano dans La Rétro Tip Top - Rétro Tip Top - 03/01/2020 Terry Lemmens vous fait revivre les meilleurs moments du Tip Top en 2019. Retrouvez chaque jour les interviews de cinq artistes qui ont fait l'actualité musicale de 2019 et qui étaient de passage dans nos studios au micro de Bruno Tummers. Troisième extrait : Soprano

Vitaa & Slimane : "Avant toi"

Les deux coachs de The Voice Kids sont devenus inséparables. Ils ont même sorti un album commun en 2019, "VersuS", qui cartonne. Outre "Ca va ça vient", une chanson très entraînante, Vitaa & Slimane ont sorti une chanson plus douce, "Avant toi". Cette dernière se démarque du reste de l'album. Il s'agit de la seule chanson d'amour alors que le duo offre des thèmes forts comme l'a constaté Bruno Tummers : "l'image de soi, la violence conjugale, l'envie de tout plaquer pour vivre ses rêves, la perte d'un enfant". C'était un choix fort et intentionnel comme l'a affirmé Slimane : "cela aurait été trop facile de tomber dans l'album de chansons d'amour alors qu'en plus nous deux on aime vraiment ce genre de chansons". "On n'avait pas du tout envie de cela, on voulait donner une vraie consistance à cet album" a-t-il ajouté. "Avant toi" est même une chanson d'amour positive, évoquant quelqu'un qui a trouvé l'amour. La rencontre musicale entre les deux artistes coule de source pour Vitaa, qui voit un grand point commun à leur univers : "cette volonté de faire primer la mélodie mais le sens, le texte, le fond, parce qu'on aime la chanson française tous les deux". Celui-ci les a réunis sur les thématiques de l'album : "on veut faire un album profond dans les textes et pas choisir la facilité avec des chansons d'amour légères".

Alain Souchon : "Presque"

Alain Souchon se penche aussi sur l'amour mais d'une manière un peu ironique, avec le titre "Presque", tiré de son album "Ames fifties". Ce titre est né d'une rencontre avec... l'acteur Édouard Baer. Le chanteur raconte comment est venue l'idée de cette collaboration : "il m'a téléphoné, je lui ai demandé comment il allait : "oh presque" (m'a-t-il répondu). Et ton film ça va a se passe bien ? : "Oh presque". Tout était presque. Comme cela faisait longtemps qu'on voulait faire une chanson ensemble, j'ai dit : "écoute c'est vachement bien presque". La chanson, j'ai écrit tout le début et il a rajouté quelques phrases à la fin".

Jenifer : "Notre idylle"

Jenifer atteint bientôt les vingt ans de carrière avec son dernier album, "Nouvelle Page". Est-ce l'album de la maturité ? "J'aspire à énormément de liberté dans cet album, et à aborder des thèmes que je n'aurais pas franchement abordés avant" a-t-elle affirmé. Elle a révélé dans cette interview son implication dans le processus de production. Par exemple, "avant de créer les chansons, je pense d'abord (à son résultat sur) scène" confie-t-elle. Son univers lui permet des nombreuses explorations et collaborations : "j'ai de la chance de faire de la pop qui est vachement éclectique et d'aller explorer des sonorités différentes. Je suis quelqu'un de profondément curieux. J'ai cette soif d'apprendre en permanence, même quand je me trouve en studio j'ai besoin de toucher d'autres sons, de travailler avec des gens qui viennent d'univers différents du mien" détaille Jenifer.

Mustii : "What a day"

Le chanteur belge Mustii a sorti son premier album, "21st Century Boy" et a sillonné les festivals cet été. Son single "What a day" fait partie des tubes de ce premier disque. "C'est une des premières démos que j'ai écrites. Elle ne date pas de quelques mois mais de quelques années" révèle Mustii. Cette chanson symbolise pour lui un contraste entre le fond et la forme. "C'est-à-dire qu'il y a une mélodie qui est relativement pop et entraînante. Il y a quelque chose de relativement facile dans le refrain mais avec une thématique qui elle, est plus angoissée. L'idée était que le personnage hésite à faire une erreur qu'il pourrait regrette. C'est toujours cette tension entre cette musique qui est pop, vivante et plus énergique et le texte et le personnage qui est lui dans un climat plus anxiogène" analyse le chanteur.

