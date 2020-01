Rétro Tip Top : Maëlle, Christophe Maé, M. Pokora, Lara Fabian, Black M

Bruno Tummers a reçu quantité d'artistes durant l'année 2019 dans Le Tip Top. Pour marquer la transition vers cette année 2020, nous vous proposons de réécouter les interviews les plus marquantes de l'émission dans La Rétro Tip Top, du 30 décembre au 3 janvier, de 13h00 à 14h00. Terry Lemmens vous fait revivre ces meilleurs moments du Tip Top en 2019. Après Vitaa & Slimane, M. Pokora, Mika ou encore Jean-Baptiste Guégan dans la première rétrospective, ainsi que Bigflo & Oli, Arcadian, Yannick Noah ou bien Gauvain Sers dans la seconde, nous retrouvons cette fois Christophe Maé, Black M, Lara Fabian, Maëlle et la deuxième partie sur l'interview de M. Pokora.

Maëlle : "Toutes les machines ont un cœur"

Suite à sa victoire à The Voice France, Maëlle a sorti un premier album composé par Calogero. "Toutes les machines ont un cœur", le premier extrait de cet album éponyme, écrit par Zazie, sa coach, cartonne. "Cette chanson est assez métaphorique parce que je dis clairement que la nouvelle technologie a pris une énorme place dans notre société. En fait je la qualifierais même d'aussi importante que nous. C'est pour cela que je dis "Toutes les machines ont un cœur" parce qu'il y a quelqu'un derrière cette machine-là, sur les réseaux sociaux, sur internet" souligne-t-elle avec beaucoup de maturité. Très connectée, ce sujet la touche particulièrement : "en exerçant ce métier on est un peu obligé de montrer ce qu'on fait sur les réseaux sociaux". Elle pointe donc autant les bienfaits que les dérives de ceux-ci : "on rencontre plein de personnes qui écoutent notre album, découvrent notre musique. Mais il y a aussi les mauvais côté comme le harcèlement. Ce n'est donc pas toujours facile de voir tous ces commentaires-là, de voir toutes ces personnes répondre (de manière négative)". La jeune chanteuse a récemment fait l'actualité musicale de VivaCité avec un passage dans "Le 8/9" et sa prestation en showcase à Tournai lors de Viva for Life où elle a également interprété son premier single en acoustique dans le Cube.

Christophe Maé : "Les gens"

Christophe Maé compte parmi les artistes francophones de ces dernières années. Il est revenu en 2019 avec un cinquième album, "La vie d'artiste". Le premier single tiré de celui-ci, "Les gens" met en lumière la vie de tout un chacun. "J'écris sur ce que je vis, sur ce que je vois. Cette chanson est en quelque sorte un hommage aux gens, que je peux croiser dans mes concerts, dans la rue, quand j'emmène mes gamins à l'école et permet de mettre un coup de projecteur sur des gens dont on parle peu ou pas" a-t-il révélé à Bruno Tummers. L'artiste français, malgré sa notoriété, démontre une facette simple et altruiste de sa vie, comme il l'a expliqué : "nous sommes tous égaux. Il n'y a pas une personne qui vaut mieux qu'une autre". La conclusion du morceau, par la phrase "Et dans tout ça nous deux" est tout aussi harmonieuse. Il ne reste que lui et sa femme : "on est comme tout le monde (...) on se démerde pour être aimé et pour être heureux".

M. Pokora : "Les planètes"

Après avoir évoqué le single "Tombé" dans la première Rétro Tip Top, on se consacre à un autre single extrait de l'album "Pyramides" de M. Pokora : "Les planètes". Le clip de ce titre, teinté de science-fiction, se détache de l'univers artistique que l'on connaissait de M. Pokora. Il a précisé la raison de ce choix visuel au micro de Bruno Tummers : "Les gens ont besoin de voyager dans un monde fantastique", après avoir remarqué les dernières tendances sur les films de super-héros qui se surclassent les uns les autres dans l'industrie du cinéma.

Lara Fabian : "Papillon"

Elle aussi a sorti un album en phase avec son temps. Lara Fabian avec "Papillon", propose un album aux sonorités parfois plus électroniques, avec un tempo plus rapide et une rythmique plus marquée. "J'avais la sensation qu'on pouvait véritablement transporter cet univers plus planant, plus hypnotique, et avec ce type de composition-là, même en français" a-t-elle déclaré. L'évolution artistique revêt donc toute son importance pour elle : "c'est aussi naturel et logique que vivre avec son époque".

Black M : "Mon beau-frère"

Black M aussi était présent à Viva for Life pour soutenir la cause, livrant un témoignage poignant sur son enfance. Il a également sorti un album en 2019 avec "Il était une fois" contenant le single "Mon beau-frère", un titre qui se veut universel. "Ce n'est pas une réelle histoire. C'est du second degré. C'est un message aux beaux-frères mais en réalité c'est un message d'amour pour dire qu'on peut vivre tous ensemble" a-t-il raconté.

