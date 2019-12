Rétro Tip Top : Bigflo & Oli, Arcadian, Yannick Noah, Gauvain Sers, Claudio Capéo

Ils ont enflammé la Grand-Place de Tournai sur la scène de Viva for Life grâce à cette chanson, le trio Arcadian a fait de "Petit à Petit" son nouveau tube. Cette chanson revêt une anecdote particulière pour le groupe :

"On voulait évoquer ce thème de nous voir nous enfant et lui dire : "fais tes erreurs, avance, crois-y". À côté de cela il y avait une petite anecdote : en sortant du Bataclan, on croise une maman et son fils à un café. Ce petit-là voit la guitare de Yoann et demande à sa mère s'il prend sa guitare et va dans le métro s'il peut devenir une star" détaille Florentin. "La maman lui répond du tac au tac : "pourquoi tu dis ça, tu veux devenir clochard". On était en silence, on écoutait et on s'est dit on ne peut pas ne pas réagir. On s'est tourné vers ce petit et on lui a dit "écoute on a commencé à jouer dans le métro et ce soir on vient de remplir le Bataclan".