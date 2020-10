"Ressources", le nouvel album de Amir qui devrait vous faire du bien est sorti

Amir , trois ans après son dernier album, Addictions, a sorti son single La Fête au mois de juin , premier extrait de son troisième album qui donnait le ton d'un disque à la fois coloré et entraînant, tout ce dont le public a besoin en cette période compliquée. Depuis ce 16 octobre, c'est désormais l'album complet qui est disponible. Le chanteur s'est confié au micro de Bruno Tummers dans Le 6-8 sur la Une et dans le Tip Top sur VivaCité .

Un artiste festif mais pas que...

Le nouvel album de Amir est sorti et devrait vous ressourcer en cette période - © Warner

Amir avait déjà publié sur ses réseaux trois extraits avant la date de parution de son nouvel album : Toi, dédié à sa femme, Ma lumière, dédié à son fils, ainsi que On verra bien.

On verra bien est d'ailleurs le nouvel extrait envoyé aux radios. Une chanson née après la rencontre d'un enfant malade dans un hôpital. Cette rencontre m'a rempli émotionnellement. Elle m'a donné ensuite envie d'aller en studio et d'en parler, que je la traduise en musique. Ce que sa maman m'a expliqué, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison pour laquelle des choses nous arrivent. Cette raison il faut fouiller pour aller la trouver. A l'intérieur d'un drame, qui est tout sauf facile, se cache une lumière, une force. Un titre qui nous invite à rester debout face aux épreuves!

Révélé dans The Voice France, Amir a marqué dès ses débuts par son positivisme et son sourire qu'il communique au public. Fatalement, La Fête est déjà un succès tant en radio que sur le web où le clip comptabilise déjà plus de 7 millions de vues sur YouTube.

Au total, Ressources comptabilise en tout pas moins de... 19 titres, Amir ayant beaucoup créé avec ses équipes au moment du confinement!