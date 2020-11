Patrick Fiori sur un ami présent sur son dernier album : "C’est la plus grande voix de France"

Un air de famille, le nouvel album de Patrick Fiori est sorti. Bruno Tummers a rencontré le chanteur français à cette occasion. Il se livre sur ses collaborations et sa carrière dans Le 6-8 et le Tip Top.

Vous entendez déjà le single du même titre que l’album sur VivaCité. La chanson Un air de famille est née des confidences et des similitudes de son vécu et de celui de ses proches.

"Il y a des vagues ainsi dans la vie, des choses qui nous arrivent plus que d’autres et là j’avais des sentiments de famille et d’amis autour de moi, c’était violent" résume ainsi le chanteur corse pour expliquer que de nombreux amis se sont confiés à lui récemment sur leur parcours de vie.

"Je suis vachement à l’écoute et comme on se connaît, c’est de famille en famille. Je me suis dit : 'Mais quand même, on a les mêmes histoires, on n’a pas le même sang, on a des fois même pas les mêmes religions et sans déconner, autour d’un coup à boire je m’aperçois que c’est la même chose'" commente-t-il au sujet de cette chanson.