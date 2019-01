"Pas eu le temps", le nouveau single de Patrick Bruel

Après Tout recommencer, écrit et réalisé avec la complicité de Mickey 3D et Vianney, Patrick Bruel nous propose un deuxième extrait de son nouvel album Ce soir on sort...

C'est Pas eu le temps que le chanteur-auteur-compositeur a eu envie de mettre en avant. Une chanson qui parle du temps qui passe, écrite avec la complicité de Félix Gray (qui avait déjà travaillé avec Bruel sur les titres Lequel de nous et Le café des délices).

C'est une ode au temps qui passe. Le temps qui passe on ne peut pas le subir, il faut l'éclairer et l'aimer. On a une attitude occidentale avec le temps qui passe. L'attitude asiatique, chinoise est autre. Il y a des leçons à tirer de ça.

Sur cette chanson assez mélancolique, je demande à Skalpovich (DJ français ndla) d'y mettre un arrangement qui contrebalance pour lui donner une légèreté. Son arrangement est surprenant. Ce sera un grand moment sur scène.

A découvrir en février et mai à Forest National. Et en juillet aux Francofolies de Spa. www.rtbf.be/tickets