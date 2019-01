Nolwenn Leroy vous présente "Folk" dans le Tip Top!

"Folk" est le nouvel album de Nolwenn Leroy. Elle y reprend les auteurs-compositeurs-interprètes français des années 70 : Nicolas Peyrac, Yves Simon, Jean-Michel Caradec, Yves Duteil, Nino Ferrer...

Un album de reprises qui suit le dernier album original de Nolwenn, sorti il y a deux ans : Gemme.

Redécouvrez So far away from LA, Diabolo menthe, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ou Virages dans de nouvelles versions acoustiques et dépouillées.

Rendez-vous dans le Tip Top ce samedi 18 janvier (dès 10h30) et dans la Quotidienne du 21 au 24 janvier (à partir de 19h).

