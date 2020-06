NEA cartonne et se hisse #1 du Tip Top ce week-end!

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l'actualité musicale et les coups de coeur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Très peu de changement dans le Top 3 du classement cette semaine, la chanteuse Nea et "Some Say" reprend la 1ère place. "Stop this flame" de Celeste est désormais en seconde position.

Dua Lipa se classe troisième. THE WEEKND qui est classé dans le Top 5 après seulement deux semaines avec le titre "In your eyes". Notre Loïc Nottet national perd deux places et se classe 5e avec son titre très dance Heartbreaker" extrait de son album Sillygomania. L’artiste a replongé dans ses amours et ses peurs pour livrer ce 2ème album.

Statut quo pour Blanche qui était l'invitée du Tip Top pour évoquer son 1er album. au micro de Bruno Tummers L'artiste qui a représenté la Belgique au concours Eurovision est classée à la 22e place avec "Fences" extrait du même nom de son album.

Retrouvez ici le classement du samedi 30 MAI