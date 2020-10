"N'attendons pas" de Vianney est sorti, "son meilleur album" selon Bruno Tummers

"Je ne veux pas laisser penser avec cette chanson que je fais les louanges de la famille recomposée parce qu'honnêtement, ce n'est pas l'idéal. L'idéal c'est vraiment deux parents qui s'aiment. C'est plus de travail, cela demande peut-être plus d'amour encore parce qu'aimer un enfant qui n'est pas de nous (demande plus d'investissement). C'est comme l'adoption, c'est magnifique mais quel travail cela demande. Je trouve cela donc magnifique mais c'est évidemment idéal s'il n'y a pas d'orphelin, de fils de gens séparés. En revanche, dès que c'est accidenté, il faut se dire qu'en fait tout est possible mais que cela demande des seaux et des montagnes d'amour" déclare-t-il.

Vivre de sa passion

Bruno Tummers constate également dans Le 6-8 que Vianney s'est récemment imposé "en maître sur la pop de ces dernières années avec toutes ces collaborations un peu comme un Goldman écrivait dans les années 90 pour Céline Dion, Patricia Kaas, et tous les autres".

L'artiste français mesure la chance qu'il a de pouvoir écrire et composer pour les artistes les plus en vogue de sa génération mais reste la tête sur les épaules. "Quand je me lève le matin je sais que la direction que je prends c'est ma passion. C'est vraiment extraordinaire et je ne la vis pas en dilettante. C'est que réellement je suis encouragé dedans par des gens. Ma chance est là et est extraordinaire, mais à la fois je ne veux pas conscientiser trop ces choses-là : je me laisse porter et je ne réfléchis pas au reste" assure-t-il.