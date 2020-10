Kendji Girac a sorti son nouvel album ce 9 octobre, Mi Vida, pour lequel il a notamment collaboré avec Vitaa, Slimane et Gims. Bruno Tummers a interviewé à cette occasion le chanteur et musicien français. Kendji Girac s'est révélé dans The Voice France. S'il prend aujourd'hui la place de coach dans la version Kids en France, l'artiste gitan est aussi de retour en musique avec un quatrième album, Mi Vida.

La collaboration avec les autres artistes "Mi Vida", le nouvel album de Kendji Girac est sorti : "C'est important de courir après l'amour" - © Universal Bruno Tummers analyse le premier extrait de cet album dévoilé début juillet, Habibi, dans Le 6-8 : "Habibi emmène sa pop gipsy vers quelque chose de plus oriental". Slimane se cache derrière les paroles de cette chanson. On le retrouve d'ailleurs sur l'écriture de plusieurs titres de l'album Mi Vida tout comme son acolyte Vitaa. Kendji Girac a d'ailleurs enchaîné les collaborations depuis ses débuts : Claudio Capéo, Damso, Vianney ou encore Soprano, des collaborations qui sont importantes selon lui : "On a fait un bon bout de chemin tous ensemble. Vu que l'on se croise assez souvent, qu'on fait à peu près les mêmes émissions, c'est un peu la deuxième famille quand on reprend le travail". Il poursuit : "On a tous une relation assez proche très forte, parce qu'on se respecte assez tous bien évidemment et on apprend à grandir ensemble. On se côtoie souvent pour faire des bonnes musiques et je trouve que c'est une approche qui est géniale de se retrouver autour de la musique, pour le partage, essayer de faire de la bonne musique pour faire danser les gens. On est tous dans le même cercle et c'est le top de travailler avec ceux qu'on connaît".

Le duo tant attendu avec Gims "Mi Vida", le nouvel album de Kendji Girac est sorti : "C'est important de courir après l'amour" - © ZAKARIA ABDELKAFI - AFP Parmi les autres collaborations sur l'album Mi Vida, on trouve un duo avec Gims sur Dernier métro. Ce titre est un fameux clin d’œil à la carrière de Kendji Girac qui a débuté son parcours professionnel il y a sept ans avec une reprise gitane de Bella du rappeur français. Bruno Tummers note que "le son de ce duo on le doit à un ingénieur du son, Renaud Rebillaud, qui a beaucoup bossé avec Gims, qui est derrière le son de Pyramide de M Pokora et VersuS l'album de Vitaa et Slimane". Sept ans après sa reprise de Bella, le musicien français a enfin pu travailler avec son idole. "Beaucoup de fans me demandaient cela et comme on a pu le faire on a saisi l'opportunité et fait enfin ce duo que j'adore. Je suis très content de l'avoir partagé avec lui parce que cela faisait longtemps que je le voulais ce duo" déclare Kendji. Gims étant coincé au Maroc pendant le confinement, les deux artistes ont alors collaboré à distance avec Renaud Rebillaud et pas en studio révèle également l'artiste d'origine gitane.

"C'est une chose incroyable tout ce qui m'est arrivé" "Mi Vida", le nouvel album de Kendji Girac est sorti : "C'est important de courir après l'amour" - © Facebook Un unique thème parcourt cet album : l'amour. Bruno Tummers estime dans Le 6-8 que Mi Vida est moins intéressant dans les paroles que l'album précédent pour lequel il avait travaillé avec le rappeur belge Damso : "Damso l'avait beaucoup questionné sur la notoriété. Il avait écrit des textes peut-être un peu plus intellectuels. Ici Kendji revient à sa base, le côté très solaire, il a joué la carte de la positivité". Mais les fans seront comblés par l'enthousiasme de l'album. Kendji Girac peine encore à réaliser tout le chemin parcouru en sept ans de carrière. "Chaque jour je me dis que c'est quand même une chose incroyable tout ce qui m'est arrivé, sept ans après, être encore là avec un quatrième album. Mon retour je sais que les fans m'attendent, et tout cela me rempli de joie, de bonheur, de fierté" assure-t-il. Il ajoute : "Tout ce train de vie je m'y accroche encore plus parce que j'adore qu'il y ait plein d'amour et c'est très important de courir après l'amour". Kendji Girac a d'ailleurs hâte de retrouver ses fans belges, ce sera à Forest National en novembre 2021. Retrouvez l'entièreté de cette interview dans le Tip Top ce samedi 10 octobre de 10h30 à 13h et en replay sur Auvio.