MASTER KG "Jerusalema" au sommet du Tip Top ce samedi 11 octobre

Comme chaque samedi de 10h30 à 13 heures, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Master KG reste leader du classement après huit semaines de présences. Louane et "Laisse moi ton coeur" progresse de deux places et se classe désormais à la 2ème place. Tandis que Zoe Wes est régresse d'une place et se positionne bon 3ème. Miley Cirus et le titre "Midnight sky" est la plus belle progression de la semaine avec un bon de sept places et se classe 22ème.

Découvrez avec lui le nouvel album de Kendji Girac sur Vivacité dans le Tip Top ce samedi !

Kendji Girac est de retour avec un 4e album qui s’appelle Mi Vida et se positionne déjà en 21ème position. Vianney, Vitaa ou encore Slimane sont les auteurs et compositeurs des nouveaux titres de Kendji. Après Habibi, sorti au début de l’été, Kendji nous propose désormais un duo avec Maître Gims intitulé Dernier métro.

Bon nombres d'artistes et de duos font leur entrée dans le Tip-Top cette semaine : Antoine Armedan (38ème) "Danser sous la pluie" - Patrick Fiori et Florent Pagny (32ème) "J'y vais" mais aussi Mika et Soprano (29ème) "le coeur Holiday" ainsi que David Guetta (15ème) et "Let's love feat Sia".

