Maître Gims de retour avec une Ceinture Noire en 40 titres!

Maître Gims sera au Palais 12 en mars 2019 et l'invité de The Voice Belgique le 3 avril.

Un album qui oscille entre variétés et rap, avec quelques collaborations : Vianney, Orelsan et Dadju (petit-frère de Maitre Gims).

Aussi dans l'actu musicale :

Everything was beautiful and nothing hurt de Moby. Le DJ chanteur américain est de retour avec un nouvel album, confectionné à Los Angeles. Un disque qui questionne notre humanité.

Sur la pochette, des animaux, puisque Moby défend la cause animale depuis plusieurs années.