-M- à l'infini dans le Tip Top!

-M-, Matthieu Chédid, est de retour sur le devant de la scène musicale depuis quelques jours avec un nouvel album, Lettre infinie.

-M- s'y dévoile comme jamais et consacre des chansons d'amour à sa compagne (Superchérie, L O Ï C A), à sa fille (Billie) ou à sa grand-mère (Si près si). C'est un repère pour moi. [Ma grand-mère] c'est une élégance des mots et de vie. C'est l'exigence du mot juste. Je n'ai jamais pu comparer mes mots aux siens. Je la mets sur un piédestal. C'est une inspiration présente.

Le premier titre, Superchérie, a été écrit et réalisé avec la complicité de l'un des Daft Punk : j'adore l'idée de la collectivité, de l'échange. Ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter. Des rapprochements improbables peuvent créer de nouveaux styles.

Découvrez cet album dans le Tip Top samedi 9 mars dès 10h30 et dans La quotidienne du 11 au 14 mars à partir de 19h.

-M- sera sur la scène de Forest National le 24 mai prochain : faire danser fait partie de mes concerts. Je fais des chansons pour le live. J'ai très envie d'émouvoir, de poser les gens mais aussi de les faire danser. Mon instinct musical va faire la main droite qui est la main du rythme. Je suis un rythmicien d'abord.