Louane au Baudestival de Bertrix le 8 juillet !

La dernière tête d’affiche du LuxairTours Baudet’stival révélée !



Nous connaissions déjà les têtes d’affiche des 2 premières soirées à Bertrix, avec Loïc Nottet le vendredi et Calogero pour le samedi... Restait à dévoiler le nom de la star qui allait conquérir le public de Bertrix, le dimanche du festival. Il s’agira de Louane !



Après sa révélation dans la version française de The Voice, c’est par son rôle dans La famille Bélier au cinéma que le grand public l’a découverte. En 2015, elle signe un premier album Chambre 12 qui se vendra à plus de 1,5 millions d’exemplaires. Son second album est en passe de connaitre la même destinée. Un album simplement appelé Louane, dont vous connaissez déjà les singles On était beau et Si t’étais là.

http://www.baudetstival.be/