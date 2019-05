Lou dans le Tip Top avant son Cirque Royal!

Après un premier album et ses tubes Demain ou Miraculous, la jeune chanteuse nous revient avec 14 nouveaux titres électro-pop. Parmi ces chansons, Lou nous propose les singles Qui pourrait et Besoin d’air.

Qui pourrait c'est un titre où je demande qu'on me fasse un peu plus confiance, parce que je sais où je veux aller : sur scène et à la rencontre de mon public. La première fois que je suis montée sur scène, c'était à Liège. En allant sur scène, je me suis rendue compte que mon public connaissait tous mes titres par coeur. C'est énorme et tu as envie de faire ça toute ta vie.

Cet album contient aussi la reprise de Shallow, la chanson de Lady Gaga et Bradley Cooper. Lou la chante ici aux côtés d’Estéban, découvert dans The Voice Kids et le groupe Les enfants de la terre.

Vous continuez aussi à retrouver Lou comme actrice dans la série Demain nous appartient : on tourne à Sète, à une heure de chez moi. Ca me fait plaisir de revoir les studios et les équipes. Après deux ans, on se connaît bien. Malgré le fait que je ne sois pas tout le temps présente, j'y reviens souvent.

Lou sera en concert le 26 mai à BRUXELLES au Cirque Royal.