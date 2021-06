Lost Frequencies, " Rise " propulsé à la tête du Tip Top

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs 40 meilleurs titres de la playlist de VivaCité. Le hit-parade maison, le meilleur de l’actualité musicale et les coups de cœur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Le podium : Statuo-quo par rapport à la semaine dernière pour Pink & Willow et Sage heart cover me in sunshine classé 2ème.Tandis que Clara Luciani et Le reste progresse de 5 places et se classe sur la seconde marche du podium.

Nouveau leader du classement maison, Felix De Laet plus connu sous le nom de Lost Frequencies propose son premier titre en 2021 avec Rise. Ce titre de Lost Frequencies, dont vous entendez d’autres morceaux sur VivaCité, devrait correspondre à un public d’adolescents. Il est classé sur la plus haute marche du podium après 9 semaines de présence.

La plus belle progression est signée Justin Wellington avec un gain, Iko iko se classe désormais 8e après seulement deux semaines de présence dans le Tip Top. ( Découvrez le clip ci-dessous.

Du côté des entrées : Polo & Pan - Ani Kuni (36e), Patrick Bruel A la santé des gens que j'aime, l'hymne rassembleur qui sonne le temps du déconfinement, il est classé à la 34e place.