Le Tip Top de ce samedi 1er août - The WeekNd #1

Comme chaque samedi de 10h30 à 13h, on retrouve le classement des meilleurs titres de la playlist de Vivacité. Le hit-parade maison, le meilleur de l'actualité musicale et les coups de coeur de VivaCité avec Thomas Leridez.

Pas de changement au sommet du classement, The Weeknd garde sa 1ère place. Découvrez The Weeknd et "In Your Eyes" sur Auvio. La seconde place revient à Doja Cat averc "Say So" progresse de deux places et se positionne en seconde position. On termine le trio de tête avec Amir qui signe la plus belle progression cette semaine avec un bon de 10 places et se classe à la 3ème place. Vianney et "N'attendons" est en recul de 5 places et se classe ce samedi à la 8ème place.

Rayon nouveautés / entrées cette semaine.

34ème : Sam Bosman - "The way you make me feel"